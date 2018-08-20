Две тысячи человек стали членами УИК на "дачных" участках

20 августа, 13:40
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Около двух тысяч человек назначили членами участковых избирательных комиссий (УИК) на 209 участках, которые были образованы для проведения выборов мэра столицы за пределами города. Это сообщил во время заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы секретарь рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию "дачных" участков, член МГИК Дмитрий Реут, передает Агентство "Москва".
"На всех участках за пределами города образованы участковые избирательные комиссии, на которых назначены членами УИК 1713 человек", – отметил Реут. По его словам, в состав комиссий вошли 510 мужчин и 1203 женщины.
На предстоящих выборах будут введены некоторые новшества. Время работы избирательных участков будет увеличено на 2 часа до 22:00. Помимо этого, Общественная палата Москвы сможет назначить наблюдателей в избирательные комиссии на территории города. Избирательные участки будут организованы также на 209 точках за городом в Московской, Калужской, Владимирской и Тульский областях.
Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: