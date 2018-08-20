Две тысячи человек стали членами УИК на "дачных" участках

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Около двух тысяч человек назначили членами участковых избирательных комиссий (УИК) на 209 участках, которые были образованы для проведения выборов мэра столицы за пределами города. Это сообщил во время заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы секретарь рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию "дачных" участков, член МГИК Дмитрий Реут, передает Агентство "Москва".

"На всех участках за пределами города образованы участковые избирательные комиссии, на которых назначены членами УИК 1713 человек", – отметил Реут. По его словам, в состав комиссий вошли 510 мужчин и 1203 женщины.

На предстоящих выборах будут введены некоторые новшества. Время работы избирательных участков будет увеличено на 2 часа до 22:00. Помимо этого, Общественная палата Москвы сможет назначить наблюдателей в избирательные комиссии на территории города. Избирательные участки будут организованы также на 209 точках за городом в Московской, Калужской, Владимирской и Тульский областях.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".