Госдума приняла во II чтении законопроект о налогообложении для работающих из-за границы

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Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, касающийся налогообложения для граждан, работающих из-за рубежа.

Отмечается, что документ стал частью законопроекта от правительства РФ, связанного с реализацией отдельных положений основных направлений налоговой политики.

Согласно законопроекту, сотрудники, которые были наняты российскими компаниями и заключили с ними трудовые договоры, договоры ГПХ, осуществляющие трудовую деятельность в онлайн-формате, будут платить НДФЛ в размере 13 или 15% при высоком доходе, вне зависимости от налогового резидентства.

Доходы, которые работники получают при выполнении работ от российских компаний, являются средствами от источников России и будут облагаться налогами в отношении доходов налогоплательщиков, не являющихся налоговыми резидентами РФ, в размерах, установленных для налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами РФ.

Подчеркивается, что уточнение видов доходов россиян, работающих за рубежом, а также применение единой налоговой ставки упростит механизм администрирования налога для агентов.

Ранее Госдума во втором чтении одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль, расширив перечень компаний, которые не будут его уплачивать.

Законопроект предусматривает уплату налога для компаний, выручка которых за 2021–2022 годы превысила один миллиард рублей. Ставка налога на сверхприбыль составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. При этом компании имеют возможность снизить сумму налога до ставки 5%.

От уплаты будут освобождены малый и средний бизнес, компании, уплачивающие единый сельскохозяйственный налог, и компании нефтегазового и угледобывающего секторов.



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