Москва 24: о проведении конкурса "Надежный партнер – экология"

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22 июля в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "О проведении II всероссийского конкурса "Надежный партнер – экология" совместно с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации".



В пресс-конференции участие примут:





председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров;

заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко;

руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский;

председатель правления ассоциации "Надежный партнер" Андрей Романчук;

председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов;

директор Всероссийского научно-исследовательского института "Экология" Иван Стариков;

эксперт-консультант аналитического центра при правительстве Российской Федерации Евгений Гашо;

Смотрите трансляцию 22 июля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.