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Москва 24

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Общество

17:38

Москва 24: о проведении конкурса "Надежный партнер – экология"

общество пресс-конференция

Фото: depositphotos/Yaruta

22 июля в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "О проведении II всероссийского конкурса "Надежный партнер – экология" совместно с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации".

В пресс-конференции участие примут:

  • председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров;
  • заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко;
  • руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский;
  • председатель правления ассоциации "Надежный партнер" Андрей Романчук;
  • председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов;
  • директор Всероссийского научно-исследовательского института "Экология" Иван Стариков;
  • эксперт-консультант аналитического центра при правительстве Российской Федерации Евгений Гашо;

Смотрите трансляцию 22 июля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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