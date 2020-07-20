В ОП предложили создать интернет-полицию и интернет-прокуратуру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов предложил создать интернет-прокуратуру и интернет-полицию. Он привел в пример Францию, где существуют подобные структуры, передает News.ru.

"На сегодняшний день видится следующая возможная конструкция с участием прокуратуры именно потому, что прокуратура может выступать в интересах неопределенного круга граждан и защищать их интересы в сети интернет", – сообщил член Общественной палаты РФ. По его словам, во Франции есть специальная должность прокуроров, работающих в Сети.

При этом Кирьянов отмечает, что низкая раскрываемость преступлений связана с соцсетями. Общественный деятель добавил, что число правонарушений, в том числе касающихся наркоторговли, продолжает расти. Он считает, что интернет-прокуратуру могли бы вывести на уровень Генпрокуратуры.

В частности, центр мониторинга и анализа контента мог бы базироваться в Москве, уверен Кирьянов.

В январе группировка по производству наркотиков была задержана в Серпухове. Задержанными оказались трое россиян и двое украинцев.