В ОП предложили создать интернет-полицию и интернет-прокуратуру

14:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов предложил создать интернет-прокуратуру и интернет-полицию. Он привел в пример Францию, где существуют подобные структуры, передает News.ru.
"На сегодняшний день видится следующая возможная конструкция с участием прокуратуры именно потому, что прокуратура может выступать в интересах неопределенного круга граждан и защищать их интересы в сети интернет", – сообщил член Общественной палаты РФ. По его словам, во Франции есть специальная должность прокуроров, работающих в Сети.
При этом Кирьянов отмечает, что низкая раскрываемость преступлений связана с соцсетями. Общественный деятель добавил, что число правонарушений, в том числе касающихся наркоторговли, продолжает расти. Он считает, что интернет-прокуратуру могли бы вывести на уровень Генпрокуратуры.
В частности, центр мониторинга и анализа контента мог бы базироваться в Москве, уверен Кирьянов.
В январе группировка по производству наркотиков была задержана в Серпухове. Задержанными оказались трое россиян и двое украинцев.
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