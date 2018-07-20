МЧС предупредило москвичей о граде и порывистом ветре

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
МЧС предупредило москвичей о граде, сильном дожде и порывистом ветре вечером в пятницу. Об этом сообщается на портале столичного главка ведомства.
По прогнозам синоптиков, вечером 20 июля и в первой половине ночи с 20 на 21 июля в Москве местами ожидается сильный дождь и гроза. Будет дуть сильный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду. Непогода может разыграться и в Подмосковье.
Ранее Гидрометцентр продлил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и сильного ветра.
В случае шторма москвичам посоветовали переждать непогоду в капитальных строениях. На улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями.
Автомобилистам посоветовали парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
В ближайшие часы ожидается гроза в столице
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