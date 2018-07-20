Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В Ассоциации туроператоров заявили, что клиенты "Натали Турс" собираются требовать компенсаций через суд. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В ассоциации отметили, что в их правовую службу ежедневно поступают десятки обращений от клиентов фирмы. Их интересуют перспективы вернуть уплаченные оператору деньги.
Многие клиенты туроператора уже подали заявления на возврат денег, однако не получили никакого ответа. В
АТОР тоже подчеркнули, что в ассоциации нет данных ни об одном случае реального возврата денег за аннулированные путевки.
От содействия "Турпомощи" и других ассоциаций в фирме отказались. Там заявили, что самостоятельно выполнят обязательства перед клиентами.
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