Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Ассоциации туроператоров заявили, что клиенты "Натали Турс" собираются требовать компенсаций через суд. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В ассоциации отметили, что в их правовую службу ежедневно поступают десятки обращений от клиентов фирмы. Их интересуют перспективы вернуть уплаченные оператору деньги.

Многие клиенты туроператора уже подали заявления на возврат денег, однако не получили никакого ответа. В

АТОР тоже подчеркнули, что в ассоциации нет данных ни об одном случае реального возврата денег за аннулированные путевки.