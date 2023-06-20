В РФ могут начать маркировать вызывающие диабет продукты

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Депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Леонов выступил с предложением законодательно закрепить маркировку продуктов, вызывающих диабет. Об этом сообщает ТАСС.

В данный момент подобная маркировка делается производителями добровольно в рамках проекта Роспотребнадзора "Светофор".

Отмечается, что Леонов направил обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"ЛДПР уже приступила к разработке соответствующего законопроекта, суть которого сводится к тому, чтобы маркировать красным цветом продукты с повышенным содержанием сахара и жиров, желтым – с умеренным, зеленым – с безопасным для организма", – указано в письме.

Депутат отметил, что для внесения новых маркировок проводятся консультации с экспертами для того, чтобы выработать корректные границы для тех или иных продуктов.

Он выразил мнение, что данная система сможет помочь гражданам РФ и позволит внимательнее выбирать продукты, чаще отдавать предпочтение здоровой пище.

Леонов отметил, что в июне 2018 года Роспотребнадзор запустил проект под названием "Светофор", но он не был так эффективен, как мог бы быть, так как часть производителей не стали маркировать свою продукцию, тем самым предупреждая потребителей о наличии вредных веществ в продукции.

"Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, направить в мой адрес статистику и основные выводы по проекту добровольной маркировки продуктов питания "Светофор" с целью подготовки соответствующего законопроекта на эту тему", – следует из документа.

Ранее врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Мамонтова подчеркнула, что задуматься об опасности сахарного диабета следует еще до его появления.

По ее словам предупредить развитие заболевания можно путем соблюдения здорового образа жизни. Она предложила уделять внимание физической активности и чаще посещать специалистов, сдавать анализы.



"Доктор 24. Темы недели": сахар