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Общество

20 июня, 23:48

В Москве за сутки скончались 32 пациента с коронавирусом

общество

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

В Москве за сутки скончались 32 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3 597 человек. Гражданам напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.

За сутки в России зарегистрировано 7 889 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах. В 2 579 клинических проявлений не было.

Общее число случаев в стране – 576 952. Это на 1,4% больше, чем днем ранее.

Ранее Владимир Путин на встрече с медработниками выразил надежду на то, что в России в самое ближайшее время появится вакцина от коронавируса. Президент также отметил, что в стране появились лучшие лекарства.

Новый препарат от коронавируса выпустят в июле

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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