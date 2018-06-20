Депутат приехал в заксобрание Камчатки на коне

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Депутат законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский приехал на заседание верхом на коне. Так парламентарий выразил протест против повышения цен на бензин. Запись инцидента распространяется в социальных сетях.

Информацию о передвигавшемся верхом депутате подтвердил источник в ГИБДД, сообщает ТАСС.

Пучковского во время поездки сопровождали еще две всадницы. Около здания парламента депутат собирался привязать свое новое транспортное средство, но делать это ему запретила охрана.

Ранее парламентарий отмечал, что намерен пересесть с автомобиля на лошадь и уже попросил ГИБДД выделить парковочное место для животного. В ведомстве пояснили, что обращение действительно поступало, однако вопросом должен заниматься муниципалитет.

Литр самого дешевого бензина в Камчатском крае в период с 28 мая по 18 июня стоил 47,17 рубля, марка АИ-95 – 49,9 рубля, а АИ-98 – 51,65 рубля. Дизельное топливо продается по цене 52,21 рубля за литр.

Рост цен на топливо наблюдается по всей территории России. Стоимость бензина и дизтоплива увеличивалась в течение почти двух месяцев, правительство приняло решения временно снизить акцизы. Недавно ФАС сообщила о начале снижения цен на АЗС. Кабмин также обратился к региональным властям с просьбой проконтролировать ситуацию на местах.