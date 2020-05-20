Сроки снятия ограничений зависят от соблюдения режима москвичами – ВОЗ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Жители столицы должны строго соблюдать меры, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, срок снятия ограничений будет зависеть от соблюдения всех ограничительных мер горожанами.
"Риск второй волны останется, и понимание того, как адаптировать нашу жизнь в условиях получения информации о новом вирусе, будет иметь решающее значение", – приводит слова Вуйнович ТАСС.
Сергей Собянин ранее рассказал, что заниматься спортом на улице и совершать прогулки по городу можно будет, когда новые случаи заражения будут исчисляться "десятками или сотнями, а не тысячами". Глава города пояснил, что разрешать раньше времени прогулки очень рискованно. По его словам, сейчас нужно аккуратно подходить к послаблениям, чтобы не произошло обратной волны заболевания вирусом.
Мэр города также напомнил, что с 12 мая в Москве и области необходимо использовать индивидуальные средства защиты на объектах торговли или в общественном транспорте. При этом на улице данный режим носит пока рекомендательный характер.
За нарушение предписанного требования гражданину придется заплатить штраф в размере 4–5 тысяч рублей. Кроме того, санкция будет наложена также в случае, если москвич будет использовать лишь одно средство индивидуальной защиты.
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