Москвичка сдает старую двушку на Арбате по цене коммунальных услуг

Фото: Москва 24

Жительница столицы Александра разместила в соцсетях объявление о сдаче в аренду двухкомнатной квартиры в одном из самых дорогих и престижных районов Москвы – на Арбате. С учетом того, что в жилом помещении старый ремонт, девушка готова сдать квартиру по цене коммунальных услуг.

"Где найти добрых людей, которые согласятся жить в двушке на Арбате за оплату коммуналки? В квартире старый ремонт, старая мебель, поэтому такое условие. Вкладываться в ремонт не буду", – сообщила в посте Александра.

Девушка рассказала, что в квартире живет старенький дедушка, которого она планирует перевезти поближе к своему месту жительства. Также Александра сообщила, что "ремонт в квартире соответствует дедушке", поэтому она не хочет выкладывать фото из-за возможной негативной реакции в соцсетях.

"Я поищу фото, но представляю, что польется в ответ. На этой неделе отдаю разные вещи, к следующей неделе квартира будет свободна", – отметила Александра, добавив, что ждет предложений от потенциальных арендаторов с объяснениями причин, почему именно они станут лучшими жильцами. Объявление на одном из популярных сайтов о сдаче квартир девушка выкладывать не стала, побоявшись, что в этом случае "набежит много халявщиков".



Фото: скриншот Facebook

Под постом мгновенно разыгралась дискуссия о том, кому же достанется двушка на Арбате, пусть старая и без ремонта. "Я согласна без фото!", "Я с собакой и котиками, поэтому согласны навести порядок сами", "Буду благодарна такому жилью, отмою, облагорожу", "Интересное предложение, парень, 24 года, работаю в центре в госсекторе!" – вот лишь некоторые предложения от желающих поселиться в центре задаром.

Кроме того, потенциальные арендаторы аргументировали выбор в их пользу из-за сложной семейной ситуации, проблем с деньгами и желания жить в центре, чтобы не тратить время на дорогу. Некоторые также предлагали взамен отреставрировать старую мебель или превратить квартиру в модную студию. Пока судьба квартиры не решена.

Ранее другая москвичка Елена рассказала, что планирует раздать в добрые руки 70 кошек, которые живут у нее в квартире. Животные достались женщине в наследство после смерти бабушки.