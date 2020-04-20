Отмены и задержки рейсов происходят в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах происходят отмены и задержки авиарейсов. Известно, что изменения затронули 25 вылетов.

По данным портала "Яндекс.Расписания", большинство изменений случилось на табло аэропорта Домодедово. Там сообщается об отмене 10 рейсов. Кроме того, 2 вылета оказались задержаны.

В воздушной гавани Внуково отменили 9 самолетов. В Шереметьево – 4 вылета.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Накануне в Москве отменили около 20 вылетов. Наибольшее количество изменений также пришлось на аэропорт Домодедово.