В Москве вновь задерживают и отменяют рейсы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных аэропортах происходят отмены и задержки авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что изменения коснулись порядка 20 вылетов.

Так, в аэропорту Внуково были перенесены 3 рейса, еще 4 отменены вовсе. В Домодедово задержан 1 вылет, еще 6 самолетов не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Шереметьево сообщили о 4 отмененных лайнерах.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Накануне в столице уже происходили корректировки в графике вылетов. Сообщалось, что изменения затронули 14 рейсов.