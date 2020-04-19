В Москве отменяют вылеты самолетов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В Москве происходят отмены и задержки авиарейсов. Известно, что изменения затронули 14 вылетов.

По данным портала "Яндекс.Расписания", большинство случаев произошло в аэропорту Домодедово. Там 10 рейсов оказались отменены, еще один – задержан.

В воздушной гавани Шереметьево известно об отмене 4 рейсов. Из Внуково данных об изменении графика вылетов не поступало.

Причины отмен и задержек рейсов неизвестны.

Ранее свыше 30 рейсов отменили в столичных аэропортах. Больше всего изменений тогда также произошло в воздушной гавани Домодедово.

18 апреля в столичных аэропортах отменили более 20 вылетов. При этом причины изменений в расписании не сообщались.