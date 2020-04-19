"Аэроэкспресс" сократит число рейсов на Внуковском направлении с 21 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В компании "Аэроэкспресс" заявили о сокращении количества рейсов между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково. Изменения вступят в силу 21 апреля, сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что сокращение рейсов обусловлено уменьшением объема авиаперевозок на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В частности, в каждую сторону будет отправляться по 6 составов в день.

"Отправление поездов с Киевского вокзала будет происходить в 8:00, 10:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00. Из аэропорта Внуково аэроэкспрессы будут отправляться в 7:00, 9:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что график движения аэроэкспрессов во Внуково и Шереметьево изменится из-за ремонта путей. В частности, отправление некоторых поездов в Шереметьево с Белорусского вокзала и Одинцово будут отменены или изменены с 16 по 30 апреля.