Россиянам напомнили о последних в этом году длинных выходных

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Пять выходных дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре, напомнили РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе Роструда, в мае из-за празднования Дня весны и труда выходные продлятся с 1 по 5 мая, а в связи с Днем Победы – с 9 по 12 мая.

Следующие продолжительные выходные ждать придется до ноября. По случаю Дня народного единства россияне отдыхают со 2 по 4 ноября.

В ведомстве обратили внимание, что 30 апреля и 8 мая считаются предпраздничными и продолжительность рабочего части дня в эти даты должна быть сокращена на один час.

Сообщается, что в 2019 году май станет рекордсменов по количеству выходных. В общей сложности россияне не будут работать 13 дней из 31 календарного. Больше выходных дней было только на новогодние праздники: в январе отдыхали 14 дней.

Во многих странах мира 1 мая отмечается День труда. История праздника началась в 1886 году, когда американцы организовали 1 мая забастовку и потребовали сократить рабочий день с 15 до 8 часов.

В тот раз демонстранты ничего не добились. Однако спустя годы эта идея нашла поддержку на Парижским конгрессе трудящихся. 1 мая было утверждено Всемирным днем солидарности трудящихся.