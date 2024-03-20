Москва 24: специалисты расскажут, как аллергикам подготовиться к весеннему периоду

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21 марта, в четверг, в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция на тему "Первая волна: как подготовиться к сезону аллергии – 2024?".

Как снизить попадание аллергенов в организм и пережить сезон? Об этом и многом другом будут рассказывать:



доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по клинической работе – главный врач ФГБУ "ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России, первый вице-президент, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина;

академик РАН, президент Союза педиатров России, заведующая кафедрой факультетской педиатрии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.

Смотрите прямую трансляцию 21 марта в 13:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.