Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен в семи субъектах России

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Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 7 субъектах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты отметили, что в целом на территории России интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ продолжает снижаться. Число регионов с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ заметно уменьшилось.

Превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в 7 субъектах России.

Сообщается, что за отчетную неделю (с 11 по 17 марта) лабораторно обследовано почти 10 тысяч человек. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок снизилась, но пока составляет 68,3%.

Чаще встречаются вирусы гриппа типа А, среди которых продолжают доминировать вирусы гриппа А(H1N1)09.

Как резюмировали в ведомстве, ситуация находится на контроле.

Ранее сотрудники Росстата выяснили, какие заболевания чаще всего выявляют у детей до 14 лет в России.

Согласно данным за 2017 год, самыми распространенными стали болезни органов дыхания. От гриппа, ОРВИ и пневмонии пострадали более 30 миллионов детей.