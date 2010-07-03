Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:30

Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен в семи субъектах России

общество медицина

07:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 7 субъектах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты отметили, что в целом на территории России интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ продолжает снижаться. Число регионов с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ заметно уменьшилось.

Превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в 7 субъектах России.

Сообщается, что за отчетную неделю (с 11 по 17 марта) лабораторно обследовано почти 10 тысяч человек. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок снизилась, но пока составляет 68,3%.

Чаще встречаются вирусы гриппа типа А, среди которых продолжают доминировать вирусы гриппа А(H1N1)09.

Как резюмировали в ведомстве, ситуация находится на контроле.

Ранее сотрудники Росстата выяснили, какие заболевания чаще всего выявляют у детей до 14 лет в России.

Согласно данным за 2017 год, самыми распространенными стали болезни органов дыхания. От гриппа, ОРВИ и пневмонии пострадали более 30 миллионов детей.

общество медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика