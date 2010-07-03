Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен в семи субъектах России

Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 7 субъектах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты отметили, что в целом на территории России интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ продолжает снижаться. Число регионов с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ заметно уменьшилось.
Превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в 7 субъектах России.
Сообщается, что за отчетную неделю (с 11 по 17 марта) лабораторно обследовано почти 10 тысяч человек. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок снизилась, но пока составляет 68,3%.
Чаще встречаются вирусы гриппа типа А, среди которых продолжают доминировать вирусы гриппа А(H1N1)09.
Как резюмировали в ведомстве, ситуация находится на контроле.
Ранее сотрудники Росстата выяснили, какие заболевания чаще всего выявляют у детей до 14 лет в России.
Согласно данным за 2017 год, самыми распространенными стали болезни органов дыхания. От гриппа, ОРВИ и пневмонии пострадали более 30 миллионов детей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.