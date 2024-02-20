Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю снизилась на 7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на седьмой неделе 2024 года, с 12 по 18 февраля, снизилась на 7,1% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом в своем телеграм-канале рассказала пресс-служба Роспотребнадзора.

За истекший срок было зарегистрировано 936 тысяч случаев заболевания. При этом свыше 16% от всех заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Остальные 84% случаев выявлены в других регионах России.

"Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 48 регионах. В структуре вирусов преобладает грипп А (Н3N2), на долю вирусов негриппозной этиологии приходится чуть более 75%", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на седьмой неделе в России выявили 28 тысяч заболевших COVID-19, что на 2,6% выше показателя предыдущей недели. Основным вариантом коронавируса среди пациентов все еще остается "Омикрон", уточнили в ведомстве.

Также руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула важность ежедневного мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ. Глава ведомства обратила внимание коллег на то, что текущая неделя ознаменована праздничными и нерабочими днями, а также массовыми мероприятиями, включая "Игры будущего" и Всемирный фестиваль молодежи.

"Особое внимание уделить передвижениям туристов железнодорожным и авиационным транспортом. Люди с повышенной температурой и признаками ОРВИ, особенно дети, не должны допускаться к перевозкам и покидать мест расположения. Профилактическая и информационная кампании должны быть продолжены", – сказала Попова.

Ранее стало известно, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на шестой неделе, с 5 по 11 февраля, снизилась на 1%. При этом за тот же срок количество заболевших COVID-19 выросло на 6,2%, а число госпитализаций – на 4,1%.

По информации заммэра Москвы Анастасии Раковой, эпидемиологическая ситуация в столице на сегодняшний день стабильна. Количество заболеваний и госпитализаций в городе невысокое, а в медицинских учреждениях хватает вакцин от кори и коронавируса.

"Доктор 24": как предотвратить осложнения гриппа