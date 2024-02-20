Москва 24: научный руководитель Гидрометцентра РФ расскажет, когда придет весна

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

21 февраля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Слушатели узнают, в чем причина аномальных снегопадов, какой будет погода 23 февраля и когда придет весна.

Смотрите прямую трансляцию 21 февраля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.