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20 февраля, 13:37

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Москва 24: научный руководитель Гидрометцентра РФ расскажет, когда придет весна

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

21 февраля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Слушатели узнают, в чем причина аномальных снегопадов, какой будет погода 23 февраля и когда придет весна.

Смотрите прямую трансляцию 21 февраля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществопогодапресс-конференция
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