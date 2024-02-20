Москвичей предупредили о гололедице до вечера 21 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Подмосковье до вечера 21 февраля. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Предупреждение будет действовать до 21:00 среды, 21 февраля. До этого предостережение было объявлено до 11:00 21 февраля.

На этой неделе в Москве ожидается изменчивая погода. Как уточнил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, 21 февраля будет холодным, однако во второй половине дня с запада подойдет теплый фронт, начнется слабый снег, температура начнет увеличиваться.

С его слов, 22 и 23 февраля в российской столице прогнозируется потепление.

В свою очередь, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что 24 февраля столбики термометра в столице могут повыситься до 5 градусов тепла. По ее словам, температура до конца текущего месяца будет чуть выше климатической нормы.

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Москве ожидается мягкая мартовская погода. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура резко повысится уже 22 февраля.

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