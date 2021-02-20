Россияне рассказали, что хотели бы больше государственных праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более половины россиян (54%) хотели бы, чтобы государственных праздников и оплачиваемых выходных дней стало больше. Такое исследование провел сервис SuperJob, сообщает RT.

Против высказались всего 29% респондентов. Больше всего сторонников введения новых праздников оказалось среди женщин – 57% и 51% среди мужчин.

Отмечается, что чем старше россияне, тем реже они поддерживают увеличение числа нерабочих дней: 62% среди граждан до 34 лет и 44% среди тех, кому больше 45 лет.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести новый праздник. 7 апреля в стране предлагается отмечать День здорового образа жизни.