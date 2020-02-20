Абсолютный рекорд тепла 19 февраля побит в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве 19 февраля был установлен абсолютный рекорд тепла для этого дня. В среду воздух в столице прогрелся до 4,7 градуса выше нуля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Предыдущий рекорд – плюс 3,7 в 1925 году", – сообщил метеоролог.

Ранее сообщалось, что в столице был побит седьмой температурный рекорд за зиму – столбики термометров поднялись выше отметки в 4 градуса со знаком плюс впервые за 95 лет.

В столице побит седьмой температурный рекорд за зиму

По прогнозам синоптиков, "небывалое" тепло сохранится на территории всей страны как минимум до начала следующей недели.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, почему в этом году установилась аномально теплая зима. По его словам, это обусловлено воздушными массами из Атлантики, вытеснившими холодный воздух из Сибири.