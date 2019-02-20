Гололедица и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве 20 февраля

Фото: портал Москва 24/Елена Долматова

Гололедица и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве в среду, 20 февраля, сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Днем в городе будет облачно, температура составит от 2 до 4 градусов тепла. В ночь на четверг температура опустится до 3 градусов мороза. Ожидается снег.

Ветер днем юго-западный, 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 737 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусов. В ночь на четверг похолодает, температура опустится до -6 градусов.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что в середине рабочей недели на город обрушится новый снегопад, может выпасть до 10 миллиметров осадков.

Кроме того, жителям столицы пообещали зимнюю суровую погоду в День защитника Отечества. В ночь на 23 февраля может похолодать до минус 16 градусов.

Отмечается, что во второй половине февраля погода будет очень изменчивой, поэтому не стоит удивляться, когда на смену оттепели придут морозы.