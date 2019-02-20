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06:47

Гололедица и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве 20 февраля

общество погода

06:47

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Фото: портал Москва 24/Елена Долматова

Гололедица и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве в среду, 20 февраля, сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Днем в городе будет облачно, температура составит от 2 до 4 градусов тепла. В ночь на четверг температура опустится до 3 градусов мороза. Ожидается снег.

Ветер днем юго-западный, 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 737 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусов. В ночь на четверг похолодает, температура опустится до -6 градусов.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что в середине рабочей недели на город обрушится новый снегопад, может выпасть до 10 миллиметров осадков.

Кроме того, жителям столицы пообещали зимнюю суровую погоду в День защитника Отечества. В ночь на 23 февраля может похолодать до минус 16 градусов.

Отмечается, что во второй половине февраля погода будет очень изменчивой, поэтому не стоит удивляться, когда на смену оттепели придут морозы.

общество погода

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