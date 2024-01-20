Минстрой опроверг значительное увеличение коммунальных аварий в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Общее число коммунальных аварий в России в текущем отопительном сезоне находится на уровне предыдущего года. Об этом заявил замглавы Минстроя Алексей Ересько, пишет РИА Новости.

"Событие, произошедшее в Московской области, очень повлияло на восприятие общей картины и заставило думать, что в этом году отопительный период проходит очень плохо", – объяснил он.

Однако по информации замглавы ведомства, в системе мониторинга всех аварий и инцидентов в сфере ЖКХ не обнаруживается значительного увеличения.

При этом, сказал он, нельзя говорить и о значительном ухудшении обстановки по регионам. В целом по всей Московской области число аварий не превышает предыдущего года.

"Но подольская авария выбила общую картину совсем в негативное русло", – отметил он.

Главным способом избежать подобного в будущем является соблюдение требований действующих нормативных документов, подчеркнул Ересько.



Между тем, всего в модернизацию объектов ЖКХ с 2025 по 2030 годы планируется инвестировать 150 миллиардов рублей. Он напомнил, что пока 3% сетей устаревают, всего 2% обновляется.

"Стоит задача перейти этот порог – чтобы обновлялось больше, чем старело", – сказал он.

Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на все усилия по модернизации систем, некоторые объекты все еще находятся в ветхом состоянии.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в РФ в 2024 году нужно подготовить программу по полному обновлению систем ЖКХ, которую нужно осуществить до 2030 года. Он добавил, что эта отрасль до сих пор является одной из самых отсталых и проблемных в России.

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