Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash
Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала решение суда, назначившего ей штраф в размере 30 тысяч рублей за хранение наркотиков. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.
В своем посте Бочкарева назвала день вынесения приговора одним из самых сложных в жизни за последние несколько лет. Она призналась, что все это время она ждала, пока "правда возьмет верх на той горой несправедливости", добавив, что сегодня именно это и случилось.
Актриса поблагодарила всех неравнодушных людей за поддержку и веру в трудный для нее период. Отдельное спасибо она передала своим ненавистникам, отметив, что они в ней закалили способность держаться и не обращать внимание на "поток жутких слов".
"Штраф для ненавистников – это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я якобы откупилась. Но так тому и быть. Думайте, придумывайте и дальше", – написала актриса.
Бочкарева добавила, что для нее самое важное – ее личная правда. Она добавила, что никогда в своей жизни не употребляла наркотические средства и не собирается. Она пожелала всем быть более бдительными и осторожными, добавив, что в жизни в какой-то момент могут подставить подножку.
20 января Преображенский районный суд столицы оштрафовал актрису Наталью Бочкареву на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков. В ходе заседания дознаватель указал на то, что Бочкарева полностью признала вину.
Кроме того, она впервые совершила преступление небольшой тяжести и загладила вину путем неоднократных переводов денежных средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского, который занимается помощью детям. Прокурор эту позицию поддержал, подчеркнув, что актриса положительно характеризуется, замужем и имеет двух малолетних детей.
Инцидент произошел в сентябре. Актрису остановили сотрудники ДПС, в ее машине нашли кокаин. В отношении актрисы завели уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков" и отпустили ее под подписку о невыезде. Артистку лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев.
Суд оштрафовал Наталью Бочкареву на 30 тысяч рублей
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