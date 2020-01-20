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Происшествия

20 января, 16:17

Суд оштрафовал Наталью Бочкареву на 30 тысяч рублей

суды происшествия

Суд оштрафовал Наталью Бочкареву на 30 тысяч рублей

Преображенский районный суд столицы оштрафовал актрису Наталью Бочкареву на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое попросило прекратить уголовное дело и назначить меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В ходе заседания дознаватель указал на то, что Бочкарева полностью признала вину. Кроме того, она впервые совершила преступление небольшой тяжести и загладила вину путем неоднократных переводов денежных средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского, который занимается помощью детям.

Прокурор эту позицию поддержал, подчеркнув, что актриса положительно характеризуется, замужем и имеет двух малолетних детей.

Ранее Бочкарева во время заседания в Преображенском суде Москвы полностью признала вину в хранении наркотиков. Дело в СК решили закрыть.

Согласно законодательству, судебный штраф могут назначать человеку, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести и возместил вред. Размер штрафа определяет суд.

Инцидент произошел в сентябре. Актрису остановили сотрудники ДПС, в ее машине нашли кокаин. В отношении актрисы завели уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков" и отпустили ее под подписку о невыезде. Артистку лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев.

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