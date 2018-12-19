Четверть работодателей России планирует сократить штат в начале 2019 года

Почти четверть (23 процента) работодателей России планируют начать 2019 год с сокращения штата, сообщает "Российская газета" со ссылкой исследование портала Rabota.ru.
Отмечается, что в большей степени сокращения затронут работников продовольственной сферы, медиа и маркетинга. Меньше всего – компании, оказывающие услуги бизнесу.
В то же время 33 процента работодателей планируют в начале 2019 года начать обучение своих сотрудников. В основном это коснется предприятия в IT и финансовой сфере, а также бизнес-услуг.
Меньше всего готовы вкладывать в обучение персонала работодатели из строительной сферы. При этом 25 процентов работодателей планируют ввести новую систему премирования работников и пересмотреть ключевые показатели эффективности.
Кроме того, 18 процентов предприятий раздумывают над расширением штата, а 20 процентов планируют открытие новых направлений своей деятельности. Исследование проводилось среди 300 работодателей из различных сфер.
Сервис Rabota.ru ранее выяснил, что самыми щедрыми работодателями, которые премируют своих сотрудников к Новому году, стали компании в сфере IT и образования. При этом больше половины компаний в России не планируют выдавать своим работникам премии.
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