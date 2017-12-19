Названы самые популярные имена в столице в 2017 году

Фото: ТАСС/YAY
Самыми распространенными именами для новорожденных в 2017 году в столице оказались Александр и София.
За 11 месяцев наиболее популярными именами для мальчиков стали Александр, Артем, Максим, Михаил, Иван, Даниил (Данила), Дмитрий, Матвей, Андрей, Кирилл. Девочек чаще всего называли София (Софья), Анна, Виктория, Алиса, Полина, Анастасия, Елизавета, Александра, Дарья, Мария, сообщает Агентство "Москва".
Ранее стало известно, что за 26 лет в столице появилось 76 797 мальчиков с именем Александр, а имя Анастасия получили 86 117 девочек. Выяснилось, что в 1990-е годы Сашами называли почти каждого 12-13-го малыша. В 2000-х годах имя начало сдавать позиции: сейчас Александрами называют примерно каждого 20-го мальчика. Самое популярное женское имя Анастасия, занимавшее первую строчку в 1991–2009 годы, уступило Софии (Софье).
К более редким можно отнести имена Нина, Любовь, Валентина, Оксана, Людмила, Лидия, Галина, Антонина, Алла, Зоя, Инна, Виталий, Леонид, Станислав, Борис, Валерий, Анатолий, Валентин, Аркадий и Геннадий.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: