Названы самые популярные имена в столице в 2017 году

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Самыми распространенными именами для новорожденных в 2017 году в столице оказались Александр и София.

За 11 месяцев наиболее популярными именами для мальчиков стали Александр, Артем, Максим, Михаил, Иван, Даниил (Данила), Дмитрий, Матвей, Андрей, Кирилл. Девочек чаще всего называли София (Софья), Анна, Виктория, Алиса, Полина, Анастасия, Елизавета, Александра, Дарья, Мария, сообщает Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что за 26 лет в столице появилось 76 797 мальчиков с именем Александр, а имя Анастасия получили 86 117 девочек. Выяснилось, что в 1990-е годы Сашами называли почти каждого 12-13-го малыша. В 2000-х годах имя начало сдавать позиции: сейчас Александрами называют примерно каждого 20-го мальчика. Самое популярное женское имя Анастасия, занимавшее первую строчку в 1991–2009 годы, уступило Софии (Софье).

К более редким можно отнести имена Нина, Любовь, Валентина, Оксана, Людмила, Лидия, Галина, Антонина, Алла, Зоя, Инна, Виталий, Леонид, Станислав, Борис, Валерий, Анатолий, Валентин, Аркадий и Геннадий.