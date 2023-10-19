Конкурс рецензий на новые детские книги "Вдумчивый читатель" стартовал в Москве

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В Москве начался прием заявок на конкурс отзывов и рецензий на детские книги "Вдумчивый читатель". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Принять участие могут ребята от 10 лет и взрослые – родители, педагоги, библиотекари и студенты педвузов", – говорится в сообщении.

Участникам предлагается выбрать книги из каталогов центральной городской детской библиотеки имени Гайдара за 2022 и 2023 год. Затем им нужно прочесть свежую литературу и поделиться своим отзывом.

"Издания можно найти в большинстве читален города. Среди них есть современная познавательная и приключенческая литература, поэзия, сказки и рассказы о природе", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что первый этап конкурса завершится 11 декабря. Затем, вплоть до 11 февраля 2024 года, экспертное жюри также оценит книги претендентов и выберет победителей.

9 октября в Москве выдали миллионный единый читательский билет, который оформил 22-летний студент Николай Ромашов. С помощью такого билета москвичи смогут брать книги в 440 библиотеках и пользоваться онлайн-сервисом, где предоставлено более 15 миллионов изданий.

Конкурс книжных рецензий "Вдумчивый читатель" стартовал в Москве