На mos.ru появилась возможность авторизоваться по QR‑коду

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут пройти авторизацию на портале мэра и правительства столицы с помощью QR‑кода. Информацию об этом предоставил замглавы департамента информационных технологий Москвы Владислав Шишмарев.

По его словам, подобная функция уже давно приобрела популярность у многих крупных банков, сайтов и мессенджеров.

"Достаточно отсканировать QR-код на портале и подтвердить операцию в городском приложении "Моя Москва". При этом пользователю не придется вручную вводить логин и пароль на сайте, а сама авторизация займет всего несколько секунд", – поделился Шишмарев.

Он добавил, что подобный способ станет более безопасным, ведь каждый QR-код по-своему уникален, его нельзя взломать, в сравнении с обычным паролем.

Функция сканирования QR-кода в приложении "Моя Москва" расположена в разделе "Настройки", подразделе "Безопасность".

Ранее Сергей Собянин рассказал о проекте нового цифрового сервиса защиты прав потребителей в столице на своем персональном сайте. Сервис открыли при поддержке городского управления Роспотребназдзора. С его помощью горожане могут узнать о своих правах как покупателя или заказчика услуг.

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