В РФ повысили предельный возраст выхода на пенсию некоторых госслужащих

Фото: Агентство "Москва"

В России утвердили возможность повышения до 70 лет предельного возраста выхода на пенсию для некоторых руководителей в ведомствах. Соответствующий законопроект в третьем чтении приняла Госдума РФ, сообщает ТАСС.

Инициатива подразумевает норму, согласно которой служащий, чей возраст достиг предельного пребывания на службе (65 лет), может оставаться в должности до 70 лет, но не более. Решение будет относиться и к гражданским служащим подобной категории в Совете Федерации РФ и ГД, а также в федеральных и региональных органах исполнительной власти.

Помимо этого, закон "О государственной гражданской службе РФ" дополнили новеллой о поступлении на подобную службу. Инициатива ввела норму на конкурс, который может организовываться по утверждению представителя нанимателя при назначении на должности, относящиеся к младшей группе гражданских служащих и в случаях, предусмотренных законом.

Ранее сообщалось, что сенаторы СФ внесли в ГД законопроект о присяге гражданского служащего. Из инициативы следует, что они смогут принимать присягу только один раз. Сам процесс будет организован в торжественной обстановке и под государственным флагом РФ.

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