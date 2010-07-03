В челябинском детском саду объяснили меню с солью

В детском саду № 293 в Челябинске не кормили детей на ужин солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя распространенную в интернете фотографию.
"В детском саду 18 сентября ужина вообще не было, так как в этот день в учреждении было отключено электричество, о чем накануне была получена телефонограмма. Работники детского сада предупредили заранее родителей воспитанников, и детей забирали раньше", – сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что в подобных случаях можно не указывать, что было на ужин, оставлять пустой строку меню, но программа автоматически выдала "соль".
Ранее в соцсети появилась фотография меню из детского сада № 293. В графах "завтрак", "обед" и "полдник" указаны полноценные блюда, а в графе "ужин" – соль.
В марте сообщалось, что ребенка в детском саду Челябинска накормили супом, в который его вырвало. Региональная прокуратура начала проверку. Как сообщила мама, воспитатель в группе ее ребенка заявил, что одного из детей вырвало в тарелку с супом, и она начала кормить ребенка этой массой. Мама уточнила, что ее дочь сидела рядом с тем ребенком и все видела. После этого она не могла два месяца есть в детсаду: ей становилось плохо при виде еды. Сейчас у девочки сохранились проблемы с желудком.
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