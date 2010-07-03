В центре Москвы жители устроили дежурство, чтобы спасти деревья

В центре Москвы горожане организовали во дворе круглосуточное дежурство, чтобы сохранить деревья. Местные жители утверждают, что на Долгоруковской улице спиливают хорошие деревья. Уже вместо трех раскидистых ясенелистных кленов остались одни пни. О ситуации рассказывает телеканал Москва 24.

В распоряжении телеканала оказалась копия документа перечетной ведомости деревьев и кустарников. Как рассказали местные жители, о ведомости они узнали случайно. Согласно документу, спилить планировалось 16 кленов и один тополь по периметру спортивной площадки. При этом, отмечают жильцы окрестных домов, их никто не предупредил о работах и о том, зачем они проводятся.

"Отсутствует коммуникация, здоровый процесс общения между службами, которые занимаются благоустройством, и жильцами, которых все это непосредственно касается", – заявил житель дома по улице Долгоруковской Илья Гущин.



Специалисты говорят, что большинство деревьев в этом дворе росли стихийно, и за ними никто не ухаживал десятилетиями. Поэтому кроны опасно склонились над парковкой и над спортивной площадкой.

"Тут даже есть так называемые трутовики, гнилое основание. Дерево необходимо удалять из-за его безусловной опасности. Оно еще и наклонено, причем, смотрите, именно в сторону парковочного пространства", – заявил дендролог Михаил Еремин после осмотра дерева на улице Долгоруковской.

Представитель коммунальных служб пообещал, что одни деревья спилят, другие посадят. После согласования с определенными инстанциями, такими как департамент природопользования будет принято решение о количестве и месте высадки насаждений, заявил замдиректора по благоустройству ГБУ "Жилищник" Пресненского района Сергей Гетта.

В мае 2017 года в Москве прошел ураган. Тяжелые стволы ветер вырывал с корнями и швырял на проезжую часть. У одних машин были пробиты капоты, у других смяты крыши.