В центре Москвы жители устроили дежурство, чтобы спасти деревья

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В центре Москвы горожане организовали во дворе круглосуточное дежурство, чтобы сохранить деревья. Местные жители утверждают, что на Долгоруковской улице спиливают хорошие деревья. Уже вместо трех раскидистых ясенелистных кленов остались одни пни. О ситуации рассказывает телеканал Москва 24.
В распоряжении телеканала оказалась копия документа перечетной ведомости деревьев и кустарников. Как рассказали местные жители, о ведомости они узнали случайно. Согласно документу, спилить планировалось 16 кленов и один тополь по периметру спортивной площадки. При этом, отмечают жильцы окрестных домов, их никто не предупредил о работах и о том, зачем они проводятся.
"Отсутствует коммуникация, здоровый процесс общения между службами, которые занимаются благоустройством, и жильцами, которых все это непосредственно касается", – заявил житель дома по улице Долгоруковской Илья Гущин.
Специалисты говорят, что большинство деревьев в этом дворе росли стихийно, и за ними никто не ухаживал десятилетиями. Поэтому кроны опасно склонились над парковкой и над спортивной площадкой.
"Тут даже есть так называемые трутовики, гнилое основание. Дерево необходимо удалять из-за его безусловной опасности. Оно еще и наклонено, причем, смотрите, именно в сторону парковочного пространства", – заявил дендролог Михаил Еремин после осмотра дерева на улице Долгоруковской.
Представитель коммунальных служб пообещал, что одни деревья спилят, другие посадят. После согласования с определенными инстанциями, такими как департамент природопользования будет принято решение о количестве и месте высадки насаждений, заявил замдиректора по благоустройству ГБУ "Жилищник" Пресненского района Сергей Гетта.
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