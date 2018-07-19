Главгосстройнадзор с начала года принял 6 тысяч документов в электронном виде

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Через региональный портал госуслуг в Главгосстройнадзор по Московской области с начала 2018 года поступило почти 6 тысяч документов в электронном виде.

Об этом сообщил начальник ведомства Артур Гарибян, передает Агентство "Москва".

По словам Гарибяна, через портал в управление главного строительного надзора застройщики направили 543 извещения о начале строительства объектов. Также 395 извещений о завершении строительства, 317 заявлений о выдаче заключений о соответствии и ряд иных документов.