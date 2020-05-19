Певица Маликова сдала тест на антитела к коронавирусу

Певица Инна Маликова сдала тест на антитела к новому коронавирусу в московской поликлинике. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Она рассказала, что записалась на сдачу анализов сразу после приглашения. Маликова отметила чистоту в поликлинике и оперативную работу сотрудников.

"Очень удобная запись, в поликлинике все чисто, стерильно, бояться нечего. Пришла, заполнила специальные бумаги, и меня сразу проводили в кабинет – никаких очередей нет. Я думаю, что этот тест на антитела очень важен для нас, нашего окружения, статистики города", – сказала Маликова.

Подобный метод тестирования позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса, граждан с легкой и средней тяжестью течения заболевания, а также тех лиц, у которых есть иммунитет.

"Делая тест на иммуноферментный анализ, мы можем понять, является и не является человек бессимптомным носителем, переболел ли он возможно бессимптомно, может ли он быть донором плазмы. Очень часто у наших пациентов не бывает ярко выраженных симптомов, но человек может быть носителем вируса и представлять опасность для окружающих", – подчеркнула главный врач поликлиники № 68 Наталья Кузенкова.

Программа по бесплатному массовому тестированию горожан на антитела, способные сопротивляться коронавирусу, была запущена в Москве 15 мая. Сдача крови проводится только по предварительной записи, что позволяет избежать очередей в медицинских учреждениях и не допустить распространения COVID-19.

Тем москвичам, которые были выбраны для исследования, направляют приглашение на тестирование по СМС или электронной почте. В сообщении указывается ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови – запись доступна в течение трех дней.

Пункты забора крови для анализа на антитела к коронавирусу работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 4,6 миллиона случаев коронавируса, свыше 311 тысяч человек скончалось. В РФ зафиксирован 299 941 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.

