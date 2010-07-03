Москвичам пообщали солнечную погоду в начале недели

Фото: Москва24/Юлия Иванко

Во второй половине следующей недели в Москве ожидаются дожди. Однако всю первую половину недели, включая понедельник, 20 мая, в столице будет солнечно. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

"В Москве в первую половину предстоящей рабочей недели солнечно, а в четверг-пятницу пойдут дожди", – сообщили метеорологи.

Дневная температура воздуха в первые дни недели будет на уровне +21...+24 градуса. К пятнице, помимо начала дождей, еще и похолодает до +15...+18.



До 20 градусов прогрелся воздух в Москве

В ночь на 20 мая в Москве может похолодать до +8 градусов, сообщали ранее синоптики. Также в ночные часы будет переменный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.