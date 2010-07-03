Комфортная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье

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Теплая и комфортная погода ожидается в Москве в воскресенье, 19 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Небо просветлеет, будет малооблачно и без осадков. Днем в столице будет от 19 до 21 градуса тепла. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В ночь на 20 мая в городе может похолодать до плюс 8 градусов. По прогнозам синоптиков, в ночные часы ожидается переменный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, как изменится погода на следующей неделе. В понедельник, 20 мая, еще будет светить солнце и будет тепло, температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов.

Однако уже в ночь на вторник, 21 мая, ситуация поменяется. Небо снова затянут облака, придут дожди, похолодает.