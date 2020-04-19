На Украине усомнились в существовании страны в будущем

Фото: depositphotos/reflextions

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны. Такой прогноз был сделан экс-депутатом Верховной рады Анной Герман на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Она заявила, что пандемия COVID-19 когда-нибудь закончится, однако уверенности в том, что страна продолжит существовать в будущем, нет.

"Самое обидное, что никто не думает про перспективы, никто не думает: как же мы выйдем из этого всего, какими мы будем; и не готовит государство и общество к тому поствирусному периоду, и это очень печально", – приводит РИА Новости ее слова.

Герман отметила, что действия украинских властей хаотичны и плохо спланированы. Она выразила мнение, что Киев в настоящее время больше заботят политические проблемы, нежели сдерживание распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал во время карантина из-за коронавируса бороться с демографическим кризисом в стране. В то же время кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро.