Поставки препаратов для лечения больных муковисцидозом начнутся в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Препараты для лечения пациентов с муковисцидозом начнут поставлять в ближайшее время, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Для устранения проблем с обеспечением больных лекарствами был составлен план мероприятий. В настоящий момент определили размер поставок препаратов в регионы России.

"Минздрав России находится в постоянном контакте с производителями и поставщиками по вопросу возобновления поставок в Россию необходимых лекарственных препаратов. Достигнуты договоренности по возобновлению ввоза лекарственного препарата под торговым наименованием "Тиенам". Лекарственный препарат "Фортум" уже ввезен на территорию страны", – отметили в пресс-службе Минздрава.

Также сообщается, что в 2019-2020 годы Росздравнадзор отобрал 75 препаратов, предназначенных для больных муковисцидозом, для контроля качества. Нарушений в производстве лекарств не было выявлено.

Ранее в Генпрокураторе России сообщили, что при проверке обеспечения лекарствами больных муковисцидозом отметили нарушения в работе в Волгоградской области. Кроме того, нарушения обнаружили при назначении препаратов и выдаче льготных рецептов.

Также в Москве с марта больные муковисцидозом смогут получать денежную компенсацию, если в аптеке нет нужных им лекарств.