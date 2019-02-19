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20:16

Сына экс-жены Капкова не пустили на рейс из-за опоздания на регистрацию

общество

20:16

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Фото: www.facebook.com/kapkovasofya

Сыну бывшей супруги экс-главы столичного департамента культуры Сергея Капкова отказали в посадке на рейс авиакомпании "Аэрофлот" из-за опоздания на регистрацию. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Пассажиру рейса SU103 Нью-Йорк–Москва 15 февраля было отказано в перевозке по причине опоздания на регистрацию, которая заканчивается строго за один час до вылета. Время вылета рейса SU103 по расписанию – 19:10, соответственно регистрация на этот рейс заканчивается в 18:10. Пассажир явился со значительным опозданием – в 18:38", – рассказали в пресс-службе, передает Агентство "Москва".

Ранее Софья Капкова написала на своей странице в Facebook пост о том, что ее 12-летнего ребенка не пустили на рейс "Аэрофлота" из-за отсутствия распечатанного билета. По ее словам, мальчик сутки один провел в аэропорту имени Джона Кеннеди.

общество

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