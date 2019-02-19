Сына экс-жены Капкова не пустили на рейс из-за опоздания на регистрацию

Сыну бывшей супруги экс-главы столичного департамента культуры Сергея Капкова отказали в посадке на рейс авиакомпании "Аэрофлот" из-за опоздания на регистрацию. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Пассажиру рейса SU103 Нью-Йорк–Москва 15 февраля было отказано в перевозке по причине опоздания на регистрацию, которая заканчивается строго за один час до вылета. Время вылета рейса SU103 по расписанию – 19:10, соответственно регистрация на этот рейс заканчивается в 18:10. Пассажир явился со значительным опозданием – в 18:38", – рассказали в пресс-службе, передает Агентство "Москва".
Ранее Софья Капкова написала на своей странице в Facebook пост о том, что ее 12-летнего ребенка не пустили на рейс "Аэрофлота" из-за отсутствия распечатанного билета. По ее словам, мальчик сутки один провел в аэропорту имени Джона Кеннеди.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.