В России предложили разрешить парковаться в долг

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Минтрансу предложили узаконить возможность оплачивать услуги парковки в кредит или в долг по принципу обещанного платежа, сообщает RT. Предполагается, что оплата будет аналогична обещанному платежу мобильной связи и интернета. Уточняется, что документ направят на имя министра Максима Соколова 22 января.

Такой подход снизит число правонарушений по неоплате парковки и сделает сервис удобнее для горожан, убежден автор инициативы, депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.

"Если у гражданина нет возможности произвести оперативный перевод денег со счета на счет, оплатить мобильную связь или снять наличность из банкомата, то он не может припарковать автомобиль", – сказал депутат.

Если опыт с парковками признают удачным, в будущем аналогичную услугу могут ввести для проезда по платным дорогам. Согласно инициативе, осуществлять обещанный платеж можно через смс или с помощью паркоматов.