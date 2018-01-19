Хакеры внедрили новую схему телефонного мошенничества в России

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Злоумышленники разработали новую схему мошенничества в России, сообщает газета "Известия". Мошенники орудуют по телефону.

Аферисты звонят клиентам банков через виртуальные АТС с номеров кредитных организаций, затем выведывают логины и пароли от карт, рассказали в компании Zecurion. В "Билайне" тоже подтвердили, что мошенническая схема существует.

Эксперты оценили ущерб от действий злоумышленников более чем в 30 миллионов рублей, пострадали уже тысячи человек. С одного счета мошенники в среднем похищают около 5–10 тысяч рублей.

По данным специалистов, хакеры работают на основе существующей сети и могут создать рабочее место в любой точке мира. Месячный расход на проведение махинаций составляет три тысячи рублей. Злоумышленники оформляют облачную АТС на одноразовую SIM-карту. Затем меняют номер своей станции на номер банка и под видом его сотрудников обзванивают клиентов кредитных организаций.