Пожаловавшийся Путину на врача в Алакуртти принес извинения

Фото: kremlin.ru
Житель села Алакуртти Мурманской области Юрий Краснянский принес извинения перед врачом амбулатории Татьяной Яковлевой, на которую он пожаловался во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.
"Я прошу у вас прощения. Извините меня, пожалуйста, я был неправ", – сказал Краснянский в эфире Первого канала.
Он подтвердил, что в селе работает бригада врачей. Также Краснянский сообщил, что в Алакуртти имеется две машины скорой помощи. В то же время он пожаловался на то, что водителей в селе больше не стало.
Яковлева сообщила, что останется работать в сельской амбулатории. Она рассказала, что ее стаж составляет более 40 лет. В амбулатории Алаккурти, по ее словам, она работает с 1989 года.
Врач сообщила, что решает вопрос о подаче заявления в следственные органы за клевету. Она рассказала, что ей пришло много сообщений со словами поддержки. С ней связался глава Мурманской области Андрей Чибис, а также руководитель местного Минздрава Дмитрий Панычев.
Ранее сообщалось, что Яковлева планирует уволиться после того, как Краснянский пожаловался на нее Путину. Во время пресс-конференции президента РФ житель Алакуртти рассказал, что в селе работает лишь одна машина с одним фельдшером. Краснянский рассказывал, что врачу уже 86 лет и в силу своего возраста она не может поставить корректный диагноз.
Позже выяснилось, что специалисту не 86, а 66 лет. Сенатор от региона Татьяна Кусайко, оценивая жалобу, заявила, что из-за таких высказываний специалистов, которые работают на Севере, все меньше.
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