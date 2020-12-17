Врач из Алакуртти хочет уволиться после жалобы на нее Путину

Фото: vk.com/alakurtti_official_group_vk
Врач из села Алакуртти Мурманской области выразила желание уволиться после жалобы на нее от местного жителя, сообщает ТАСС со ссылкой на сенатора от региона Татьяну Кусайко.
Письмо с жалобой было озвучено в ходе ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. В нем сообщалось, что в Алакуртти работает лишь одна машина с одним фельдшером. Житель пожаловался, что врачу уже 86 лет и в силу своего возраста она не может поставить корректный диагноз.
"Сейчас врач из Алакуртти выразила желание уволиться. К сожалению, вот из-за таких высказываний мы теряем врачей, которых на Севере, а тем более в отдаленных населенных пунктах дефицит", – подчеркнула Кусайко.
Она отметила, что власти прикладывают усилия к ликвидации дефицита медицинских кадров. По словам сенатора, такие заявления вынуждают людей расставаться с профессиональной деятельностью.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что врач, который был указан в письме, 1954 года рождения, и ей 66 лет. Он призвал к корректному отношению к медицинским работникам и попросил не принижать их профессиональный уровень.
Чибис подчеркнул, что в Алакуртти проживает более трех тысяч человек, однако при это село обеспечено двумя автомобилями скорой помощи, которые полностью укомплектованы. Губернатор напомнил, что, согласно нормативам, на 10-тысячный поселок положена одна машина скорой помощи.
17 декабря состоялась пресс-конференция Владимира Путина. Она длилась 4 часа 29 минут. На ней глава государства ответил на 60 вопросов. Она проходила в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. На вопросы Путин отвечал из резиденции в Ново-Огареве.
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