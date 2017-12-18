Воздух в Москве в минувшее воскресенье прогревался до +8 градусов

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Максимальная температура воздуха в Москве за последние сутки составила +8 градусов. Это температурный рекорд для 17 декабря.

При этом до абсолютного рекорда декабря не хватило всего 1,6 градуса, сообщает центр погоды "Фобос".

Причиной аномально теплой погоды, наблюдавшейся в минувшее воскресенье в Центральной России, стал южный циклон, затянувший в регион массы прогретого

воздуха со Средиземноморья.

Синоптики предупредили о сильном снегопаде в столице в понедельник, 18 декабря. В городе может выпасть более четверти месячной нормы осадков.