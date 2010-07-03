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Общество

10:30

Загранпаспорт фронтмена "Агаты Кристи" выставили на продажу за 150 тысяч рублей

общество культура

Паспорт звезды "Агаты Кристи" выставили на продажу за 150 тысяч рублей

В Екатеринбурге за 150 тысяч рублей продают заграничный паспорт рок-звезды и фронтмена "Агаты Кристи" Глеба Самойлова. Объявление разместили на сайте по продаже вещей.

Советский загранпаспорт уже недействителен, поэтому его хотели продать как фанатскую реликвию. По словам автора объявления, документ она нашла среди старых вещей на даче. С музыкантом девушка решила не связываться, а сразу продать находку.

Автор удалила объявление о продаже паспорта сразу после массовых публикаций СМИ на эту тему.

Ранее Глеб Самойлов назвал причину распада "Агаты Кристи". Это произошло из-за того, что они с братом Вадимом влюбились в одну девушку, пояснил он. Подробностями музыкант делиться не стал.

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