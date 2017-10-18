Собчак объявила о большой пресс-конференции 24 октября

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Ксения Собчак, ранее объявившая о решении баллотироваться в президенты РФ, пообещала организовать пресс-конференцию. По словам Собчак, пресс-конференция состоится в Москве 24 октября.

"В 12 утра в Электротеатре мы будем делать большую пресс-конференцию, и там будут представлены члены команды, будут ответы на все вопросы", – сообщила Собчак в эфире телеканала "Дождь".

В среду, 18 октября, телеведущая заявила, что планирует принять участие в президентских выборах 2018 года. Отметив, что Собчак соответствует всем требованиям к кандидатам в президенты, Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что телеведущая не согласовывала с Путиным свое решение.

Мнение экспертов, политиков и политологов о выдвижении Собчак в президенты читайте в нашем материале.

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