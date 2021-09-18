В Москве соцработники помогли горожанам почти 20 млн раз с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С начала 2021 года столичные соцработники оказали москвичам на надомном обслуживании примерно 20 миллионов услуг. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"За восемь месяцев социальные работники оказали москвичам, получающим социальные услуги на дому, порядка 20 миллионов услуг. <...> Благодаря новому подходу к организации социального обслуживания соцработники стали больше времени проводить с человеком, а не заниматься в основном доставкой продуктов и товаров, как это было ранее", – рассказал глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.
Уточняется, что горожанам, в частности, помогают в приготовлении еды и уборке квартир, сопровождают их на прогулках. Воспользоваться услугами соцработников могут те москвичи, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут делать определенные вещи самостоятельно. Предварительно проводится так называемая функциональная диагностика, с помощью которой выясняют, в каких услугах из социального набора нуждается москвич.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в стационарах Москвы запустили экспериментальный проект по поддержке больных и их родственников социальными работниками. По ее словам, психологическая, организационная и социальная поддержка родственникам и больным со стороны соцработников, положительно сказывается на пациентах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: