В Москве соцработники помогли горожанам почти 20 млн раз с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2021 года столичные соцработники оказали москвичам на надомном обслуживании примерно 20 миллионов услуг. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"За восемь месяцев социальные работники оказали москвичам, получающим социальные услуги на дому, порядка 20 миллионов услуг. <...> Благодаря новому подходу к организации социального обслуживания соцработники стали больше времени проводить с человеком, а не заниматься в основном доставкой продуктов и товаров, как это было ранее", – рассказал глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Уточняется, что горожанам, в частности, помогают в приготовлении еды и уборке квартир, сопровождают их на прогулках. Воспользоваться услугами соцработников могут те москвичи, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут делать определенные вещи самостоятельно. Предварительно проводится так называемая функциональная диагностика, с помощью которой выясняют, в каких услугах из социального набора нуждается москвич.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в стационарах Москвы запустили экспериментальный проект по поддержке больных и их родственников социальными работниками. По ее словам, психологическая, организационная и социальная поддержка родственникам и больным со стороны соцработников, положительно сказывается на пациентах.

