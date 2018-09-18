Россияне предпочитают новости в соцсетях художественной литературе – ВЦИОМ

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Россияне предпочитают читать новости в социальных сетях и СМИ, нежели художественную и научную литературу. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА Новости.

Респонденты должны были выбрать из предложенного перечня то, что они читали за последнюю неделю. Оказалось, что чаще всего они читают новости в соцсетях и в СМИ – это 39 и 38% соответственно.

Еще 34% опрошенных читали художественную, а 30% – профессиональную и научную литературу. Каждый четвертый респондент – 25% – в течение недели читали блоги и популярные статьи в Сети.

Также исследование показало, что новости в соцсетях в основном предпочитает молодежь, а новостные статьи в СМИ вызывают интерес старшего поколения.

К литературным произведениям также чаще обращается молодежь. Кроме того, в основном, это женщины. Художественная литература интересует почти половину жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Также они чаще других обращаются к профессиональной и научно-познавательной литературе.

Опрос проводился 8 сентября среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность для данной выборки не превышает 2,5%.